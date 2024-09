**Manovra: Psb torna in Cdm, probabile ok mercoledì**

**Manovra: Psb torna in Cdm, probabile ok mercoledì**

Roma, 20 set. (Adnkronos) - Il piano strutturale di bilancio aggiornato sulla base dell'aggiornamento dei conti annuali Istat tornerà in Consiglio dei ministri per l'approvazione finale, possibilmente già mercoledì prossimo. E' quanto apprende l'Adnkronos da ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Il piano strutturale di bilancio aggiornato sulla base dell'aggiornamento dei conti annuali Istat tornerà in Consiglio dei ministri per l'approvazione finale, possibilmente già mercoledì prossimo. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti della maggioranza.

Il Psb era già approdato in Cdm lunedì 16 per un primo esame nell'attesa di recepire la revisione generale delle stime annuali dei Conti nazionali del periodo 1995-2023 che verranno pubblicate lunedì prossimo. Il documento, dopo il via libera del governo, verrà notificato a stretto giro di posta al Parlamento e poi a Bruxelles.