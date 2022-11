**Manovra: quota 103 solo per 2023, in pensione a 62 anni e 41 di contributi**

**Manovra: quota 103 solo per 2023, in pensione a 62 anni e 41 di contributi**

**Manovra: quota 103 solo per 2023, in pensione a 62 anni e 41 di contributi**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Soluzione ponte per un anno per superare la legge Fornero. A quanto si apprende, nella manovra sul tavolo del Cdm è prevista l'introduzione di quota 103 ma solo per il 2023. Dunque in pensione a 62 anni di età con 41 anni di contributi all'attivo....