Manovra: Rampi (Pd), 'importanti investimenti su cultura'

Roma, 29 ott (Adnkronos) – "La prima versione della legge di Bilancio uscita dal Consiglio dei Ministri segna una serie importante di risultati positivi in ambito culturale. 110 milioni di euro in più per Cinema e Audiovisivo, 20 per gli istituti culturali, 150 per le Lirico Sinfoniche, 40 per le librerie, 100 per la tutela del patrimonio sono le principali voci di aumento delle risorse.

A cui si aggiunge la stabilizzazione, finalmente, di 18APP, che diventa permanente, e del fondo che garantisce le risorse per il nuovo welfare dei lavoratori del settore culturale". Lo dice Roberto Rampi, capogruppo Pd in commissione Cultura al Senato.