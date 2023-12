Manovra: Renzi, 'cancellato dibattito, Meloni sempre più simile a Conte'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "In passato sulla legge di Bilancio si lavorava per due mesi e mezzo. L’attuale maggioranza invece ha totalmente cancellato il dibattito. La legge arriverà all’attenzione dell’Aula del Senato, forse, il 19 dicembre. Giorgia Meloni eguaglia il...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "In passato sulla legge di Bilancio si lavorava per due mesi e mezzo. L’attuale maggioranza invece ha totalmente cancellato il dibattito. La legge arriverà all’attenzione dell’Aula del Senato, forse, il 19 dicembre. Giorgia Meloni eguaglia il record negativo di Giuseppe Conte: del resto quei due sono più simili di quanto pensassimo. Da quello che si capisce il problema principale è che si mettono 15 miliardi di € solo una tantum. E quindi dal 2025 ogni anno dovremo trovare 15 miliardi, ogni legge di bilancio partirà da meno 15. Appena avremo il testo definitivo che esce dalla Commissione proveremo a confrontarci insieme sui contenuti. E interverremo in Aula, probabilmente martedì prossimo". Così Matteo Renzi nella enews.