Manovra: Renzi, 'destra aumenta tutte le tasse, si vede che Berlusconi non c'è più'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Si vede che Silvio Berlusconi non c'è più purtroppo. Si vede dal fatto che questi hanno aumentato le tasse su tutto. La destra ha aumentato tutte le tasse". Così Matteo Renzi in un video sui social.

"Dicono di essere per la famiglia e hanno aumentato la tassa sugli assorbenti, hanno aumentato l'Iva sui pannolini, sul latte in polvere, sulla casa. Vi ricordate quando avevo fatto quel video in cui dicevo: 'occhio, che vi stanno mettendo le mani nei conti correnti' con il prelievo diretto dell'Agenzia delle Entrate? Ecco, sta accadendo esattamente questo. Siamo messi male. La destra che diceva di essere contro le tasse aumenta le tasse. La sinistra parte dicendo che serve una patrimoniale. L'unica speranza che abbiamo è un centro che non parli di tasse ma le riduca".