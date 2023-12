Manovra, Renzi: "È acqua fresca, nessun aiuto a famiglie o salari"

Roma, 15 dic. (askanews) -“La manovra: siamo al 15 dicembre e ancora non è stata approvata nemmeno in prima lettura. Intanto è uno scandalo istituzionale e poi è una manovra ‘acqua fresca’, non c’è niente per le famiglie, per i salari, per le difficoltà che oggi hanno le persone normali ad arrivare alla fine del mese”: così il senatore e leader di Iv Matteo Renzi parlando a margine con i giornalisti alla kermesse di Fdi ad Atreju dopo avere partecipato all’incontro “La Giustizia giusta: dialogo sulle riforme”, con il ministro Carlo Nordio, Andrea Delmastro e Giulia Bongiorno.