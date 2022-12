Manovra: Renzi, 'scandalo mai visto, zero per i giovani e marchetta da 890mln alla serie A'**

**Manovra: Renzi, 'scandalo mai visto, zero per i giovani e marchetta da...

**Manovra: Renzi, 'scandalo mai visto, zero per i giovani e marchetta da...

**Manovra: Renzi, 'scandalo mai visto, zero per i giovani e marchetta da...

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali cui ho assistito da quando sono in Parlamento". Lo dice Matteo Renzi in un video pubblicato sui social dopo la seduta notturna in commissione alla Camera sulla manovr...