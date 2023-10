Manovra: Renzi, 'su tasse centrodestra ha cambiato pelle, purtroppo non c'è più Berlusconi'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "E' incredibile come il governo di centrodestra abbia disseminato di tasse e balzelli vari la legge di bilancio. Per colpa del Governo nel 2024 aumenteranno il latte in polvere per i bambini, i passeggini, gli assorbenti, la cedolare secca". Lo scrive Matteo...