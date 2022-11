Manovra: Renzi, 'surreali critiche al Terzo polo e a Calenda'

Roma, 30 nov (Adnkronos) – "Trovo surreali le critiche che vengono mosse al Terzo Polo perché Calenda ha presentato alla Presidente Meloni delle proposte alternative e degli emendamenti.

Per noi fare l’opposizione significa avanzare proposte alternative credibili: è vero che quando Meloni era all’opposizione non si comportava così e anzi ci attaccava in modo superficiale e qualunquista, ma il fatto che lei sbagliasse oggi non rileva: noi abbiamo a cuore le Istituzioni e facciamo tutto quello che serve per renderle più civili". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.