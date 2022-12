Manovra: risparmiatori a forze politiche su scadenza Fir, 'serve norma per salvare tutto'

Roma, 20 dic.

(Adnkronos) – "Abbiamo incontrato le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. C'è l'intenzione di mantenere vivo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori e il residuo della sua distribuzione. Nella legge di bilancio non c'è niente, il 31 dicembre scade la commissione e se scadrà i residui andranno persi. Abbiamo chiesto di porre rimedio con una norma che sia in legge di bilancio o nel milleproroghe, per non far morire tutto". Lo ha detto all'Adnkronos Luigi Ugone, presidente dell'associazione 'Noi che credevamo' e che rappresenta una delle associazioni dei risparmiatori che hanno perso i loro averi a causa delle crisi bancarie.

Inoltre, ha spiegato, "serve anche risolvere alcuni problemi, come ad esempio l'esclusione di chi ha sbagliato a compilare la domanda ma che poi ha avuto ragione dal Tar. Ora su di queste persone si rischiano problemi" ma, ha assicurato Ugone, "sembra che qualcosa si sia mosso". Inoltre, ha detto ancora, "abbiamo avuto anche incontri tecnici al Mef e quello che ci è parso è che ci sia da parte dei vertici una reticenza tecnica nei riguardi del Fir.

Stiamo cercando di sorpassarla", ha concluso.