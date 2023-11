Manovra: riunione a P.Chigi su pensioni con Giorgetti, Schillaci e Mantovano**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Riunione in tarda mattinata a Palazzo Chigi sulle pensioni, in particolare sulla norma, introdotta in manovra, che rischia di impattare sulle pensioni di una serie di categorie di lavoratori pubblici, compresi medici e maestri. All'incontro erano presenti il sottoseg...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Riunione in tarda mattinata a Palazzo Chigi sulle pensioni, in particolare sulla norma, introdotta in manovra, che rischia di impattare sulle pensioni di una serie di categorie di lavoratori pubblici, compresi medici e maestri. All'incontro erano presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il ministro della Salute Orazio Schillaci, nonché i responsabili del Mef e del dicastero del lavoro, Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone, collegati da remoto. Assente la premier Giorgia Meloni, in missione a Zagabria. Il governo ha già manifestato nelle settimane scorse la volontà di intervenire sull'articolo 33 della legge di bilancio, ovvero la norma finita nel mirino per il restyling delle aliquote di una serie di categorie di dipendenti pubblici.