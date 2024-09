Manovra: Ronzulli (FdI), 'confermare tagli a Irpef e cuneo fiscale'

Roma, 10 set (Adnkronos) - "Mi piace pensare ad una legge di bilancio ispirata alle 5 C: crescita, competitività, calo della pressione fiscale, cura dei cittadini e delle categorie più in difficoltà, coscienziosa”. Così in un’intervista al Qn la senatrice...

Roma, 10 set (Adnkronos) – "Mi piace pensare ad una legge di bilancio ispirata alle 5 C: crescita, competitività, calo della pressione fiscale, cura dei cittadini e delle categorie più in difficoltà, coscienziosa”. Così in un’intervista al Qn la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, che ha indicato i capisaldi del partito.

"La riduzione delle tasse – ha detto – è indispensabile per la crescita economica. Significa avere buste paga più pesanti per i cittadini, quindi maggiori consumi, un aumento degli investimenti delle imprese, più posti di lavoro e più soldi nelle casse dello Stato, quindi servizi migliori. Dobbiamo continuare a ridurre, e in modo strutturale, le aliquote Irpef”.

Sulla conferma del taglio del cuneo fiscale ha infine aggiunto: “Se vogliamo davvero favorire la crescita, le imprese devono essere messe in grado di assumere, perché è attraverso loro che viene garantito lo sviluppo per far marciare spedita l’economia. E’ necessario anche garantire più soldi nelle buste paga dei lavoratori. E non dobbiamo dimenticare le donne, prevedendo sostegno e aiuti alle mamme lavoratrici, perché non siano più obbligate a scegliere fra casa e lavoro, ma siano messe in condizione di poter fare l’una e l’altra cosa”.