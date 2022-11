Manovra: Ronzulli, 'scelte chiare e coraggiose in base a risorse disponibili'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Stiamo mettendo a punto una manovra seria, con i piedi per terra. La situazione delle casse dello Stato è drammatica e certamente non la aggraveremo con altro debito. Piuttosto, stiamo facendo scelte politiche chiare e coraggiose sulla base delle risorse disp...

(Adnkronos) – "Stiamo mettendo a punto una manovra seria, con i piedi per terra. La situazione delle casse dello Stato è drammatica e certamente non la aggraveremo con altro debito. Piuttosto, stiamo facendo scelte politiche chiare e coraggiose sulla base delle risorse disponibili, innanzitutto per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi e le imprese". Così a 'Mattino 5', in onda su Canale 5, la capogruppo di Forza Italia in Senato Licia Ronzulli.

"In coerenza con il nostro programma elettorale, abbiamo chiesto un segnale di attenzione sulle pensioni minime. Sappiamo -ha sottolineato ancora- che non si può arrivare subito a 1.000 euro per tutti: sarà un percorso, ma già in questa manovra ci sarà un primo intervento. E riteniamo fondamentale sostenere le assunzioni degli under 34 anni con una detassazione che faciliti l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro".