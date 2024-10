Manovra: Rosso (Fi), 'bene Giorgetti su catasto, applichiamo legge non aumentiamo tasse'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Bene il chiarimento del ministro Giorgetti sul catasto. Come avevamo detto, non c'è nessuna nuova tassa, nessun aumento delle tasse esistenti. C'è solo la semplice e doverosa applicazione della legge già vigente". Così il s...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Bene il chiarimento del ministro Giorgetti sul catasto. Come avevamo detto, non c'è nessuna nuova tassa, nessun aumento delle tasse esistenti. C'è solo la semplice e doverosa applicazione della legge già vigente". Così il senatore e responsabile del Dipartimento casa di Forza Italia, Roberto Rosso.

"In base a una legge del 1994 – prosegue – chiunque faccia dei lavori di ristrutturazione che fanno aumentare del 15% o oltre il valore precedente dell’immobile, deve fare una dichiarazione al Catasto per la rivalutazione. Questo non vuol dire che si aumentano le tasse ma solo che si rispetta la legge. Non possiamo poi che condividere l'impegno sulle cosiddette 'casa fantasma'".

"Circa 4 milioni di alloggi, pari a oltre il 3% del patrimonio immobiliare italiano, attualmente non sono censiti dal Catasto o sono censiti falsamente. E questo non è accettabile. Ma Forza Italia non permetterà mai che aumentino le tasse sulla casa. E' un nostro impegno storico che manterremo”, conclude.