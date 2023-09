Manovra: Ruffino (Az), 'tutta in deficit, Meloni si rimette a clemenza Ue'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Il governo Meloni scrive una legge di bilancio tutta in deficit, in pratica si rimette alla clemenza della Commissione europea. Sbaglia, però, se pensa di dare colpe all’Unione europea in caso di bocciatura o di correttivi sostanziosi. Deficit per distr...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Il governo Meloni scrive una legge di bilancio tutta in deficit, in pratica si rimette alla clemenza della Commissione europea. Sbaglia, però, se pensa di dare colpe all’Unione europea in caso di bocciatura o di correttivi sostanziosi. Deficit per distribuire mance e lasciare nell’indigenza sanitaria milioni di italiani che non hanno soldi per curarsi. Meloni ha scelto la scorciatoia per impoverire il Paese e minare le basi della coesione sociale". Così Daniela Ruffino, deputata di Azione.