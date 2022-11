Manovra: Salvini, 'entro 10 giorni sarà in Parlamento, flat tax a 85 o 100mila euro'

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – "Entro 10 giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento. Dieci giorni e ci sarà l'avvio di tutti i grandi progetti economici su cui la Lega e il centrodestra si sono impegnati: lo stop alla legge Fornero e l'avvio di quota 41, l'innalzamento del tetto della flat tax che oggi è a 65mila euro per partite Iva e liberi professionisti; stiamo studiando le due opzioni a 85 e 100mila euro.

Poi la pace fiscale, con la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali e la revisione del reddito di cittadinanza, non toccandolo, come promesso, ma lavorandoci per limitare abusi, truffe e sprechi. E soprattutto non può più essere a vita". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5.