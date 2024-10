Manovra: Santillo (M5s), 'nervosismo Fdi, su sanità smascherate loro bugie'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – "Capisco il nervosismo di Mollicone e degli esponenti di Fdi, costretti a difendere l'indifendibile governo del record assoluto di povertà nel 2023 e della crescita zero, ma sparare bugie a destra e a manca è una pessima strategia. Specie sulla sanità, dove è in atto una catastrofe sotto gli occhi di tutti e che i cittadini toccano con mano. Nel documento programmatico bilancio fornito dal Mef i numeri dicono che nel 2025 avremo lo 0,04% del Pil pari a circa 840 milioni, nel 2026 lo 0,148% pari a circa 3,2 miliardi e nel 2027 un +0,008% pari a circa 169 milioni". Lo afferma Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 stelle.

"Con l'inflazione dell'ultimo biennio al 14%, non ci saranno soldi nemmeno per i macchinari o per far fronte al rincaro energetico e alle fornitrice ospedaliere. Ancora più cittadini rinunceranno alle cure, ancora più medici e infermieri fuggiranno da questo lavoro e che questo Paese in prospettiva vivrà un'ingiustizia sociale che mai aveva conosciuto nella storia. Ci stanno portando al disastro e hanno anche il coraggio di parlare", conclude Santillo.