Manovra: Schlein a maggioranza, 'votate congedo paritario, Meloni cambi rotta'**

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – "Vi sembra normale, vi sembra giusto che il tasso di occupazione femminile in Italia sia il più basso in Europa, al Sud in modo particolare? Se anche per voi questo è un problema votiamo insieme un congedo paritario retribuito al 100% di 5 mesi per entrambi i genitori". Così Elly Schlein in aula alla Camera rivolta alla maggioranza illustrando l'emendamento alla manovra sul congedo paritario.

"Questo sì che aiuterebbe subito l'occupazione femminile e su qusto riforma dovrebbe esserci il supporto di tutto il Parlamento perchè non è solo questione di diritti ma anche di opportunità economica: se cresce l'occupazione femminile cresce l'economia, il benessere collettivo. Lo dico soprattuto a chi sostiene che il patriarcato non esiste: non esiste solo per chi ha il privilegio di ignorarlo".

Continua la segretaria del Pd: "In una società come la nostra il carico di cura grava in modo spropositato sulle donne. Il congedo paritario consente di redistribuire quel carico. Non sta scritto da nessuna parte che debbano essere le donne a farsi carico della cura nelle famiglie. Vi riempite le bocca di sostegno alla famiglia ma" votando contro "voi scegliete consapevolmente di tenere le donne a freno, relegate a welfare sostitutivo e vivente. Non è questo che ci si aspetta dalla prima premier donna, cambi rotta".