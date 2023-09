Manovra: Schlein, 'condoni specialità governo Meloni, sberla a contribuenti onesti'**

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La data della manifestazione non è stata ancora fissata. Sono ore in cui stiamo aspettando di capire cosa ci sia o meno dentro la manovra. L'unica cosa che sappiamo è che stanno litigando tra di loro sui condoni che sono una specialità del...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "La data della manifestazione non è stata ancora fissata. Sono ore in cui stiamo aspettando di capire cosa ci sia o meno dentro la manovra. L'unica cosa che sappiamo è che stanno litigando tra di loro sui condoni che sono una specialità del governo di Giorgia Meloni. Noi ne abbiamo contati 12 o 13, stanno discutendo se arrivare a 15. Un'ulteriore sberla a contribuenti onesti che la tasse le pagano anche per chi non lo fa". Così Elly Schlein in conferenza stampa alla Camera.