Manovra: Schlein, 'congedo paritario di 5 mesi, così si aiutano le donne'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – "Le nostre priorità: la sanità pubblica, su cui abbiamo presentato emendamenti comuni con le altre opposizioni. Chiediamo di mettere 600milioni sul fondo per la non autosufficienza, chiediamo un investimento sulla salute mentale e proponiamo un congedo paritario di cinque mesi al 100% non trasferibile perché così si aiutano davvero le donne". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.