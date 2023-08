Manovra, Schlein: dal governo promesse difficili da mantenere

Modena, 25 ago. (askanews) – “Sulla manovra non abbiamo visto niente se non le tante promesse che sarà difficile mantenere, come dice anche il ministro Giorgetti. Noi abbiamo le idee chiare su quello che serve all’Italia e faremo le nostre proposte” in particolare “sulla sanità pubblica, sui servizi dei Comuni, sul trasporto pubblico locale, sulla scuola pubblica e sulla precarietà del lavoro”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, inaugurando la Festa provinciale dell’Unità di Modena.

“Non vogliamo più vedere quello che abbiamo visto nella prima manovra del Governo Meloni – ha detto Schlein – e cioè chiudere gli occhi rispetto agli evasori, fare mance corporative quando invece serve un forte investimento nei servizi fondamentali alle persone. Quella manovra non aveva risorse sufficienti sulla sanità pubblica, questo vuol dire tagliare sui servizi alle persone, non aveva risorse sufficienti per gli enti locali che hanno bisogno di poter garantire i servizi”.

“Non si capisce che cosa abbia questo Governo contro i Comuni – ha aggiunto la segretaria – su cui si sta scaricando la paura e il disorientamento di quelle 169mila famiglia a cui se ne aggiungono in questi giorni 32mila a cui un sms ha negato l’unico strumento di contrasto alla povertà. Queste persone si stanno recando ai servizi sociali dei Comuni che sono potentemente sottofinanziati e gli assistenti sociali dei Comuni sono in difficoltà. Se vogliamo fare un investimento sul futuro del paese passa anche sull’investimento sulla sanità pubblica, sui servizi dei Comuni, sul trasporto pubblico locale, sulla scuola pubblica. Incentreremo la nostra azione su queste richieste accanto a quelle per contrastare la povertà e la precarietà del lavoro”, ha detto ancora Schlein.