Manovra, Schlein: estremamente preoccupati, zero su sanità e trasporti

Rom, 6 nov. (askanews) – “Noi siamo estremamente preoccupati e faremo le nostre proposte insistendo sugli stipendi degli italiani che sono troppo bassi, sul rifinanziamento dei servizi pubblici essenziali, non solo la sanità, guardate che sui trasporti questa manovra mette zero. Questo vuol dire che i sindaci saranno costretti o a tagliare le tratte oppure ad aumentare il prezzo dei biglietti e prendersi la colpa al posto di Salvini che ha messo zero sulla manovra”.

Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a margine dell’iniziativa ‘Il Domani delle donne’, a Roma.

“Dall’altra parte noi insisteremo molto sul costo dell’energia, perché questa manovra come sapete non tocca né il tema dei costi dell’energia, il primo che ci pongono le imprese e non tocca nemmeno la questione dei dazi – ha aggiunto – su cui credo che siamo l’unico paese europeo dove non si è messo una risposta in campo rispetto ai danni dei dazi di Trump essendo uno dei paesi che saranno più colpiti dai dazi, proprio perché abbiamo una forte vocazione all’export e naturalmente insisteremo su tutte queste priorità nel lavoro che stiamo facendo di dialogo con tutte le parti sociali, le organizzazioni di presa, il terzo settore; le stiamo incontrando per ascoltarle e poi lavoreremo ai nostri emendamenti e a partire anche da una mozione fatta insieme alle altre forze di opposizione con cui siamo alleati nelle regionali”.