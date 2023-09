Manovra: Schlein, 'governo non ha messo un euro su non autosufficienza, ci batteremo'**

**Manovra: Schlein, 'governo non ha messo un euro su non autosufficienza...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Stiamo insistendo molto in vista della prossima manovra su una priorità essenziale per il Pd: la salute e il benessere delle persone. Insisteremo sulle risorse che mancano al servizio sanitario nazionale. Siamo un Paese che invecchia e che non ha ancora adattato il sistema di welfare a questi cambiamenti". Così Elly Schlein ad un'iniziativa sulla legge sulla non autosufficenza al Nazareno.

"Attraverso la pandemia abbiamo imparato che la prossimità è una chiave" per aiutare soprattutto anziani e persone non autosufficienti. "Serve un investimento forte, convinto, sulla sanità territoriale: una persona anziana non può fare 40-50 chilometri per accedere alle cure". Ma, rimarca la segretaria Pd, "questo governo non ha messo un euro sulle persone non autosufficienti. Questo vuol dire tenere ferma questa riforma, noi vogliamo invece che sia una riforma viva".

"Credo che in questa manovra dovremo batterci perchè ci siano adeguate risorse per la non autosufficenza. E' necessaria anche una legge nazionale sui car giver".