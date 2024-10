Manovra: Schlein, 'nessuna tassa extraprofitti banche, a Italia non servono questi trucchi'**

**Manovra: Schlein, 'nessuna tassa extraprofitti banche, a Italia non se...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Hanno annunciato sacrifici per le banche ma è solo un anticipo di imposte già previste, altro che tassa sugli extraprofitti. Ma italiano non stupidi e l'Italia non ha bisogno di questi trucchetti". Così Elly Schlein alla Direzione Pd. ...