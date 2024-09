Manovra: Schlein, 'non gli permetteremo di fare cassa sulle pensioni'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "Non si permettano di fare nuovamente cassa sulle pensioni. Ci hanno provato l'anno scorso con Opzione donna. Non glielo permetteremo. Sempre dai soliti vanno a prendere i soldi e intanto fanno i condoni a scapito dei contribuenti onesti". Lo ha detto Elly S...

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Non si permettano di fare nuovamente cassa sulle pensioni. Ci hanno provato l'anno scorso con Opzione donna. Non glielo permetteremo. Sempre dai soliti vanno a prendere i soldi e intanto fanno i condoni a scapito dei contribuenti onesti". Lo ha detto Elly Schlein, in piazza a Genova con Andrea Orlando per le elezioni regionali.