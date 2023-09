Manovra: Schlein, 'non investire su sanità significa tagliare servizi alle persone'

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Non investire risorse nella sanità pubblica significa lasciare scoperte le regioni e tagliare servizi alle persone e non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Ce...

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – "Non investire risorse nella sanità pubblica significa lasciare scoperte le regioni e tagliare servizi alle persone e non ce lo possiamo permettere". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein intervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio, aggiungendo: "Servono risorse anche per il rinnovo dei contratti".