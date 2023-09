Manovra: Schlein, 'non manterranno promesse, Pd avanti con sue proposte'**

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Non riusciranno a mantenere le promesse che hanno fatto". Così Elly Schlein, al termine dell'incontro con il premier portoghese Antonio Costa, a chi le chiede un giudizio sulla Nadef varata ieri in Cdm. "Le nostre priorità sono chiare: l...

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Non riusciranno a mantenere le promesse che hanno fatto". Così Elly Schlein, al termine dell'incontro con il premier portoghese Antonio Costa, a chi le chiede un giudizio sulla Nadef varata ieri in Cdm. "Le nostre priorità sono chiare: la sanità pubblica, il potere d'acquisto delle famiglie, i salari e continueremo la battaglia per il salario minimo e i rinnovi contrattuali, il taglio del cuneo dovrebbe essere reso strutturale come abbiamo chiesto dall'inizio e misure che accompagnino la crescita delle imprese e la transizione ecologica e digitale. Queste sono le nostre priorità che abbiamo formulato e che porteremo nella discussione di queste settimane".