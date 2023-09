Manovra: Schlein, 'Pd in difesa potere acquisto, si usi extragettito carburanti'**

**Manovra: Schlein, 'Pd in difesa potere acquisto, si usi extragettito c...

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Bisogna sostenere il potere di acquisto delle famiglie". Elly Schlein, al termine del gruppo Pd alla Camera, indica questo come un nuovo fronte di battaglia per i dem e lancia una proposta: "Chiediamo che l'extragettito dei carburanti dovuto agli aumenti venga usato per il bonus trasporti e per sostenere le fasce più fragili su cui questi rincari pesano maggiormente".

"C'e' anche il tema di come accompagnamo la crescita con misure che possano aiutare le imprese, soprattuto le medie e piccole, a trarre opportunità dalla transizione ecologica e digitale per produrre lavoro di qualità. Servono politiche pubbliche che accompagnino questi processi di trasformazione" come accade in altri paesi europei.