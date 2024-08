Manovra: Schlein, 'preoccupati da assenza indicazioni e da voci su tagli pensioni'**

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati dal fatto che il governo non ha dato ancora indicazioni su cosa intende fare per questa manovra e ancora più preoccupati dalle voci che si rincorrono sul fatto che farebbero ancora cassa sulle pensioni, non possiamo accettare ulteriori tagli...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Siamo preoccupati dal fatto che il governo non ha dato ancora indicazioni su cosa intende fare per questa manovra e ancora più preoccupati dalle voci che si rincorrono sul fatto che farebbero ancora cassa sulle pensioni, non possiamo accettare ulteriori tagli. Le famiglie italiane fanno più fatica a fare la spese e questo governo non ha fatto nulla contro il caro prezzi. E continuiamo a raccogliere firme per il salario minimo e a batterci per il diritto alla salute. Noi insisteremo su questi temi alla ripresa". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della festa dell'Unità a Terni.