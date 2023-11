Manovra: Schlein, 'senza visione, taglia quando sarebbe il momento di investire'

Manovra: Schlein, 'senza visione, taglia quando sarebbe il momento di in...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Il nostro giudizio sulla manovra è negativo, pensiamo che non esprima una visione del futuro del Paese. E' sbagliato fare tagli sulle pensioni e sulla sanità pubblica, noi crediamo sia il momento di investire risorse, abbiamo chiesto 4 miliardi in più sulla sanità per ridurre le liste di attesa". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento all'Assemblea della Cia.