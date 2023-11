Manovra: Schlein, 'su pensioni si svela tradimento promesse destra'**

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il governo ha scelto di tagliare sulla sanità, fanno giochi di prestigio con i numeri ma stanno tagliando e solo chi ha il portafoglio gonfio può andare a curarsi saltando le liste di attesa e chi non lo ha rinuncia a curarsi: non lo possiamo accettare&...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Il governo ha scelto di tagliare sulla sanità, fanno giochi di prestigio con i numeri ma stanno tagliando e solo chi ha il portafoglio gonfio può andare a curarsi saltando le liste di attesa e chi non lo ha rinuncia a curarsi: non lo possiamo accettare". Così Elly Schlein a Fanpage.

Quanto alle pensioni, la segretaria del Pd è netta: "Sulle pensioni si sta svelando il tradimento di tutte le promesse elettorali che ha fatto questa destra. Perchè hanno tuonato per anni contro la Fornero e poi arrivano loro tagliano le pensioni dei dipendenti pubblici, riescono a restringere i requisiti per uscire anticipatamente, colpendo una volta ancora più duramente le donne sui requisiti di Opzione donna. Sono il contrario di quello che raccontavano di essere. Ma gli italiani non si faranno prendere in giro, vedranno chiaramente quello che stanno facendo".

Infine sul taglio del cuneo, Schlein ribadisce che dovrebbe essere "strutturale" e non prorogato solo per un anno. "E sfatiamo un altro mito: non è che hanno aumentato i soldi in busta paga, hanno prorogato il taglio del cuneo che c'era già. La stessa cosa la fanno sulla riforma dell'Irpef, che alla fine dei conti si tratta di un intervento a pioggia, per cui si risparmieranno 14 euro di tasse al mese per un anno. E' una manovra senza visione del futuro, che non aiuta la crescita".