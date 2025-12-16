Manovra, Schlein: taglia spesa sociale e aumenta quella delle armi

Roma, 16 dic. (askanews) – “Quando hanno presentato questa manovra siamo andati a vedere l’andamento della spesa pubblica in questi anni di governo Meloni. Che cosa scende? La spesa per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per la casa, la politica industriale, nonostante il calo di 34 mesi quasi consecutivi di produzione industriale.

Che cosa sale? Unicamente la spesa militare perché hanno accettato, a testa bassa, una richiesta del presidente americano Trump, irrealistica e sbagliata, di portare la spesa militare al 5% del Pil”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno.

“Avrebbero dovuto fare come la Spagna di Sanchez e dire ‘no'” a Trump perché “garantire gli obiettivi di capacità Nato” è “irrealistico e sbagliato” e “perché con quell’impegno rischiamo di mettere fine allo stato sociale italiano per come l’abbiamo conosciuto”, ha aggiunto.