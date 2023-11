Manovra: Schlein, 'taglio sgravio? Meloni tradisce promesse e volta spalle a famiglie'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Il taglio da tre a un anno, in manovra, del periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli? "Penso che stanno tradendo una per una tutte le promesse. Giorgia Meloni è impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la ...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Il taglio da tre a un anno, in manovra, del periodo di decontribuzione per le mamme lavoratrici con 2 figli? "Penso che stanno tradendo una per una tutte le promesse. Giorgia Meloni è impegnata a presentare il suo pasticcio di riforma costituzionale come la 'madre di tutte le riforme' mentre volta le spalle alle madre e i padri, nel momento in cui aumenta le tasse sui pannolini e i prodotti dell'infanzia, sugli assorbenti. Volta le spalle alle nonne e ai nonni perché fanno cassa sulle pensioni, perché non mettono risorse sulla non autosufficienza, perché tagliano la sanità". Così la segretaria dem Elly Schlein, durante un punto stampa a Riccione, risponde a una domanda sull'ultima novità emersa in materia di legge di bilancio.

"Noi come Pd continueremo ad insistere sulla difesa della sanità pubblica e della scuola pubblica – prosegue -, perché voltano le spalle anche ai figli e alle figlie visto che il diritto allo studio manca completamente in questa manovra".