Manovra: Schlein, 'video Meloni e Salvini contro accise pezzi di comicità...'**

Roma, 10 set.(Adnkronos) – "Mentre il governo si affanna perchè non riesce a mantenere le promesse fatte, noi abbiamo le idee chiare sulle priorità: la sanità pubblica e anche la difesa del potere di acquisto. Vi invito a vedere i video di Meloni e Salvini contro le accise sulla benzina, sono pezzi di comicità contemporanea… Ora che sono al governo la benzina è arrivata a 2 euro e chi paga di più? Chi ha meno". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità a Ravenna. "Chiediamo che gli extraprofitti" del caro benzina vadano "per il bonus trasporti e per il sostegno alle fasce più fragili".