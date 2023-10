Manovra: Scotto (Pd), 'inquietante Meloni su no emendamenti, il Parlamento non conta nulla'

Manovra: Scotto (Pd), 'inquietante Meloni su no emendamenti, il Parlamen...

Roma, 17 ott (Adnkronos) – "Questa manovra non avrà alcun impatto anticiclico sull’economia dell’Italia. Sono ultimi fuochi d’artificio di un Governo che ha ormai acquisito l’idea della provvisorietà, che mette risorse a deficit per la campagna delle europee". Lo ha detto Arturo Scotto, deputato del Pd, a radio Giornale Radio.

"L’appello della Meloni ai suoi deputati per non presentare emendamenti alla manovra è un punto inquietante: significa che sono troppo divisi e che il Parlamento non conta nulla. Siamo disponibili ad offrire asilo politico ai colleghi della maggioranza che si ribelleranno a questa impostazione”, ha aggiunto.