Manovra: Serracchiani, 'con nuovi ritardi difficile vada in aula domani'**

**Manovra: Serracchiani, 'con nuovi ritardi difficile vada in aula doman...

**Manovra: Serracchiani, 'con nuovi ritardi difficile vada in aula doman...

**Manovra: Serracchiani, 'con nuovi ritardi difficile vada in aula doman...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'ennesimo rinvio. Ci hanno convocato alle 13, poi alle 14. Ora ci hanno detto che prima delle 17 non ci saranno testi da poter visionare. Oggi direi che siamo oltre ogni limite accettabile e questo pregiudica anche l'arrivo in aula della manovra domani co...