Il Governo è finalmente pronto a votare la fiducia alla manovra di Bilancio dopo aver effettuato ingenti correzioni in preda al caos.

È arrivata in tarda serata la richiesta di fiducia del Governo in Aula alla Camera per la manovra di Bilancio.

Tra le numerose e importanti correzioni che si sono rese necessarie e il caos che si è scatenato tra i parlamentari, la misura è pronta per essere sottoposta al voto.