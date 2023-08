Manovra: Silvestroni (Fdi), 'rigorosa e attenta, senza sprechi come in passato'

Manovra: Silvestroni (Fdi), 'rigorosa e attenta, senza sprechi come in p...

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Da quando Fratelli d’Italia è al governo tutte le questioni vengono affrontate con pragmatismo, lungimiranza e visione di lungo periodo: questo vale, in particolare, per le materie più rilevanti come l’economia, il lavoro, la strategia industriale, le riforme e la politica estera". Così Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e segretario dell'ufficio di presidenza di palazzo Madama.

"Tra le prime scadenze vi sono la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e la legge di bilancio 2024 che hanno obiettivi molto chiari – spiega -. Innanzitutto, il governo Meloni vuole confermare il taglio del cuneo fiscale e liberare ulteriori risorse per finanziare per incrementare altre misure, come, ad esempio, i fondi per le politiche demografiche e la natalità. Tutti questi obiettivi verranno perseguiti con una manovra rigorosa e attenta all’equilibrio del bilancio dello Stato, senza sprechi come in passato".