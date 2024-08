Manovra: Speranzon (Fdi), 'su assegno unico cialtronaggine imbarazzante Repubblica'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Repubblica ci stupisce ogni volta di più. Riesce a raggiungere vette di cialtronaggine davvero imbarazzanti. Stamattina, con un’apertura di giornale allarmistica, vorrebbe far credere ai lettori che il governo Meloni, quello che più di tutti ha investito sulla famiglia nonostante i buchi di bilancio causati dall’esecutivo giallo-rosso con Superbonus e Reddito di cittadinanza, vorrebbe eliminare l’assegno unico. Occorre ricordare agli smemorati che questa misura è stata potenziata dal governo Meloni, che intende continuare nella sua politica di sostegno alle famiglie, specie a quelle numerose". Lo dichiara in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

"Se proprio Repubblica intende informare i cittadini su una notizia vera, racconti che l’Unione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia chiedendo di cancellare il requisito di residenza in Italia per i percettori dell’assegno unico. Una richiesta folle, che implicherebbe una spesa insostenibile e la conseguente – in questo caso sì – eliminazione della misura in favore delle famiglie italiane".