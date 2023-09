Manovra: Tajani, 'più deficit? Valuteremo, ma no panico e allarmismi'**

New York, 20 set. (Adnkronos) - Sulla manovra "la situazione e quella che è, la conoscono tutti, basta avere un mutuo per comprendere. Dobbiamo puntare sulle priorità", ovvero "il taglio del cuneo fiscale che scade a dicembre e prorogarlo, poi fare tutto il possibile per...

New York, 20 set. (Adnkronos) – Sulla manovra "la situazione e quella che è, la conoscono tutti, basta avere un mutuo per comprendere. Dobbiamo puntare sulle priorità", ovvero "il taglio del cuneo fiscale che scade a dicembre e prorogarlo, poi fare tutto il possibile per rendere stipendi e pensioni più consistenti per affrontare questo momento di inflazione. Mi auguro anche che la Bce cambi linea, perché aumentare il costo del denaro è un errore con un'inflazione provocata da eventi esterni e non interni". Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

A chi gli chiede se l'Italia intende fare più deficit, "valuteremo – risponde il ministro – la situazione è difficile, riteniamo si debba fare di tutto per non aumentare il debito pubblico ma valuteremo la situazione e quel che si dovrà fare. Sicuramente in Europa troveremo comprensione e la giusta interlocuzione per quel che sta accedendo in Italia, che poi sta accadendo in tutta Europa. La situazione del resto è europea, però bisogna guardare con ottimismo al futuro e lavorare con determinazione, non cadere nel panico e nell'allarmismo perché questo peggiora la situazione. invece serve determinazione e fare le scelte giuste".