Manovra, Tajani: "Più debito pubblico? Valuteremo. No al panico"

Roma, 20 set. (askanews) – Sull’ipotesi di fare più debito pubblico per la manovra “valuteremo, la situazione è difficile, riteniamo

si debba fare di tutto per non aumentare il debito pubblico ma valuteremo la situazione e quel che si dovrà fare. Sicuramente in Europa troveremo comprensione e la giusta interlocuzione per quel che sta succedendo in Italia, che poi sta accadendo in tutta Europa, guardate la Germania, noi non siamo in recessione, abbiamo la crescita allo 0,8, 0,9, prima era 1. La Germania è sotto la zero. La situazione del resto è europea”: lo ha detto il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani, parlando con i giornalisti

a New York.

“Però – secondo Tajani – bisogna guardare con ottimismo al futuro e lavorare con determinazione ma non bisogna cadere nel panico e nell’allarmismo perché questo peggiora la situazione”.