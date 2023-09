Manovra, Tajani: priorità taglio cuneo fiscale, pensioni e sanità

Roma, 7 set. (askanews) – “C’è grande coesione all’interno della maggioranza e nel governo per far sì che gli sforzi della manovra si concentrino su alcune questioni di grande importanza che tutelino il potere d’acquisto degli italiani. Lavoreremo per confermare il taglio del cuneo fiscale, Forza Italia è molto impegnata per lavorare ad un aumento delle pensioni minime, guardando anche ai futuri pensionati, pensiamo ai giovani. Dovremmo lavorare intensamente anche nel settore della sanità penso all’azione per cercare di ridurre le liste d’attesa che permetta a medici e infermieri di avere degli straordinari detassati”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della presentazione della proposta di legge per la prevenzione violenza di genere e dell’app “Mai sole” alla Camera dei deputati.

“Oggi c’è una riunione della commissione Economica di Forza Italia per cominciare ad elaborare una serie di proposte da portare al tavolo del governo, per far sì che i cittadini italiani possano tutelare meglio le loro economie perché l’inflazione sta creando seri problemi al potere d’acquisto di stipendi e pensioni”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.