Manovra, Tajani: ridurre pressione fiscale, bene taglio cuneo

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Dobbiamo pensare come la prossima manovra possa contribuire a ridurre la pressione fiscale, continuando col taglio del cuneo, dobbiamo parlare di come aiutare ancora le giovani madri, come possiamo anche lavorare per aiutare i giovani”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Meeting di Rimini.

“Dobbiamo dare una prospettiva a questi ragazzi, per questo dobbiamo finanziare i fondi che garantiscono prestiti per lo studio, prestiti per la prima casa Anche nella prossima manovra, dobbiamo lavorare guardando al futuro”, ha aggiunto il vicepremier. “E poi c’è il tema delle pensioni minime che vanno aumentate. Il percorso è quello di arrivare a 1.000 euro alla fine della legislatura, però bisogna ancora fare un piccolo passo”.