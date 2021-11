Manovra: Tajani, 'serve forte riduzione Irap'

Roma, 18 nov (Adnkronos) – "Noi abbiamo dato una priorità per gli otto miliardi per una riduzione forte dell'Irap. Cominciamo con i piccoli, piccolissimi imprenditori per difendere il lavoro e creare novi posti". Lo ha detto Antonio Tajani parlando della manovra.

"Poi siamo favorevoli a maggiori disponibilità per l'utilizzo del super bonus ed è giusto allargarlo agli impianti sportivi e siamo convinti che la flat tax debba essere utilizzata per tutto il ceto medio -ha proseguito il vice presidente di FI-. Serve una vera rivoluzione fiscale, cominciamo da questa manovra, il primo passo verso un'Italia diversa, per respirare e non essere soffocati dal giogo fiscale".