Manovra, Tajani: siamo molto soddisfatti, convinti nostri partner

Milano, 18 dic. (askanews) – Sulla manovra “siamo molto soddisfatti perché abbiamo convinto i nostri partner della bontà delle nostre idee”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Milano, in Bocconi.

“Grande soddisfazione per avere impedito che nelle aziende ci fossero dei revisori dei conti inviati dal ministero dell’Economia e delle finanze, quindi i revisori saranno solo quelli presi dalle aziende, che poi dovranno certificare quando ci sono dei finanziamenti da parte dello Stato, però mi pare una norma che garantisce libertà di impresa”, ha aggiunto arrivando all’evento, in una serie di battute a latere con la stampa.

“Siamo contenti – ha aggiunto – del risultato ottenuto per la riduzione dell’Ires e tante altre iniziative, penso in materia energetica fondamentale per le imprese, penso all’attività legata all’assistenza psicologica nelle scuole e negli ospedali per i bambini malati. Sono tutte iniziative che ci riempiono di soddisfazione. Più alcune cose che siamo riusciti a ottenere per il ministero degli Esteri, per il personale con l’impegno anche dei sindacati”.