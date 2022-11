Manovra, Testa (FdI): per le risorse ci aspettiamo sostegno Ue

Roma, 23 nov. (askanews) - "Questa manovra sconta una problematica: gran parte delle risorse viene drenata per il caro bollette. Per quanto riguarda gli extraprofitti è stata aumentata la tassazione dal 25% al 35%, sono fiducioso che in Parlamento si possa fare qualche ritocco di questa quota, ma...

Roma, 23 nov. (askanews) – “Questa manovra sconta una problematica: gran parte delle risorse viene drenata per il caro bollette. Per quanto riguarda gli extraprofitti è stata aumentata la tassazione dal 25% al 35%, sono fiducioso che in Parlamento si possa fare qualche ritocco di questa quota, ma senza dimenticare la priorità complessiva di questa legge di bilancio: dare risposte a famiglie e imprese”. Lo ha detto l’onorevole Guerino Testa (FdI), intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Per quanto riguarda le imprese ci aspettiamo anche un intervento dall’Unione europea, perché drenare risorse in questo stato di cose non è facile”. Ha aggiunto. E sul reddito di cittadinanza: “Deve essere modificato in modo da incentivare al lavoro . ha concluso Testa – le politiche attive per il lavoro sono importantissime in questo momento. Sicuramente il M5S proporrà mobilitazioni dicendo che penalizziamo i giovani, ma non è così”.