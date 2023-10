Manovra: Tinagli (Pd), miope e priva di strategia per la crescita'

Roma, 26 ott (Adnkronos) - "La presidente Meloni dice che governerà 4 anni eppure questa manovra non è certo quella di un governo che ha un orizzonte così lungo: non vedo alcuna strategia e visione di crescita ma solo un elenco di mini tasse per tamponare buchi di bilancio&...

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "La presidente Meloni dice che governerà 4 anni eppure questa manovra non è certo quella di un governo che ha un orizzonte così lungo: non vedo alcuna strategia e visione di crescita ma solo un elenco di mini tasse per tamponare buchi di bilancio". Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, a Omnibus.

"Il governo è in carica da un anno e noi paghiamo le conseguenze di un anno senza politiche economiche, senza investimenti per la crescita, ed è ciò che preoccupa gli investitori internazionali. Dopo il rimbalzo del Covid stanno rallentando crescita e produzione industriale, a causa di un anno di governo senza chiara spinta per gli investimenti e per l'industria: ma il debito non diminuisce se non si fa crescita e non si spinge sul Pil", ha aggiunto.

"In più il governo non va incontro alle esigenze dei cittadini e dei più bisognosi: dai tagli alla sanità a quelli agli enti locali, che ricadranno sui servizi ai cittadini, per non parlare della mancanza di una lotta all’inflazione vera che si abbatte ancora di più sui 5,6 milioni di italiani in stato di indigenza: certo lo slogan del carrello tricolore non può essere la risposta”, ha concluso.