Manovra: Torto (M5S), 'balle di Salvini, nel 2024 nemmeno mezzo euro in più in busta paga'

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Non che la sua irrefrenabile propensione alla balla sia una sorpresa, ma vale la pena registrare anche oggi l'ennesimo bluff del vicepremier Matteo Salvini. In un'intervista radiofonica il fantasioso leader della Lega ha avuto il coraggio di dire che la Manovra del Governo aumenterà nel 2024 gli stipendi di 14 milioni di italiani, per una media di mille euro l'anno. A parte il fatto che se questa cifra fosse vera rappresenterebbe già di per sé una smentita della bufala dei 100 euro in più in busta paga, propalata a suo tempo dalla stessa premier Giorgia Meloni, visto che mille euro diviso 13 mensilità farebbero 76 euro al mese. Ma la realtà è che nel 2024 non ci sarà nemmeno mezzo euro in più in busta paga, tant'è che Meloni e Salvini si guardano bene dal dire che il taglio del cuneo contributivo presente nella Legge di bilancio altro non è che la conferma del precedente taglio effettuato nel 2023, peraltro già divorato dall'inflazione".Così Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.

"Salvini faccia una cosa – continua Torto – a febbraio dell'anno prossimo si legga qualche busta paga di lavoratore dipendente di gennaio 2024 e la confronti con la busta paga di dicembre 2023. I fantomatici 100 euro in più non si vedranno nemmeno con il cannocchiale. E già che c'è, il vicepremier Salvini, che in stile Robin Hood aveva annunciato in pompa magna una tassa sugli extraprofitti bancari, racconti agli italiani che il suo Governo, dopo aver riscritto questa tassa per ben tre volte, alla fine l'ha resa facoltativa, consentendo alle banche di non pagarla se in alternativa destinano risorse al loro patrimonio. La conseguenza? Solo le due principali banche italiane, avendo ovviamente optato per rafforzare il patrimonio, non hanno versato la tassa sugli extraprofitti che sarebbe complessivamente valsa 1,2 miliardi. Salvini non avrà mai il coraggio di dire agli italiani queste verità. A quale triste deriva il centrodestra sta consegnando il Paese”.