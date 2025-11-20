Manovra, tributaristi: tutela malattia per tutti i professionisti

Roma, 20 nov. (askanews) – “Nella memoria depositata presso la Commissione Bilancio e Tesoro del Senato, in relazione alla manovra di bilancio per il 2026, abbiamo ribadito una proposta emendativa sulla tutela del professionista in malattia, che oggi è limitata ai professionisti ordinistici, e non include i professionisti associativi di cui alla legge 4 del 2013.

Tale richiesta è stata anche formalizzata da cinque confederazioni nazionali, che hanno ribadito questa necessità: una modifica della norma che renderebbe più equa la tutela del professionista in malattia e infortunio o in maternità a rischio, oggi limitata solo a una parte del mondo professionale”. Lo ha detto Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, a margine del XXIV Convegno INT, “Tributaristi e Intelligenza Artificiale – Regole, deontologia e opportunità”, svoltosi a Roma.

“Sono stati poi presentati anche modifiche per quanto riguarda l’attività professionale, il concordato preventivo e anche la rottamazione quinquies, che speriamo sia l’ultima di questa sequela di interventi sulle cartelle e le iscrizioni a ruolo e di operare la salvaguardia dei contribuenti in difficoltà nel momento dell’accertamento del mancato pagamento, del mancato adempimento, e non aspettare l’iscrizione a ruolo”, ha concluso.