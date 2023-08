Manovra, Urso: servono risorse per rendere taglio cuneo strutturale

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo. Noi dobbiamo assolutamente alzare la retribuzione dei salariati e, per farlo, la via maestra è rendere strutturale i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il quale l’obiettivo della prossima manovra è “puntare a rendere strutturali questi tagli”. Per questo “servono risorse nella Legge di bilancio e, semmai, incrementarli ulteriormente”.